Omnia Technologies fa il tris di acquisizioni

Omnia Technologies, piattaforma operativa nelle tecnologie di automazione e imbottigliamento per i settori del beverage e del farmaceutico, ha completato l’acquisizione di Pharmagel, Meccanica Italiana ed E4i. Queste tre operazioni ampliano l’offerta del Gruppo lungo l’intera catena del valore – dal processing al packaging – e ne rafforzano ulteriormente la presenza internazionale.

Fondata nel 1962 a Lodi, Pharmagel è un partner tecnologico con esperienza globale nella progettazione e realizzazione di impianti per l’incapsulamento in softgel destinati ai settori nutraceutico e farmaceutico. Dal 2018 Pharmagel opera nel moderno stabilimento di San Colombano al Lambro (MI). L’ingresso di Pharmagel consente a Omnia Technologies di arricchire l’offerta nell’ambito Life Sciences, integrando la tecnologia softgel con le competenze già consolidate del gruppo nelle forme orali solide.

Con sede vicino a Treviso, Meccanica Italiana è specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per il settore beverage, con un’attenzione particolare nel fornire ai clienti soluzioni che permettono di ottimizzare l’utilizzo di materie prime assicurando allo stesso tempo elevati standard qualitativi e prestazionali. Partner di lunga data della Divisone Beverage di Omnia Technologies, Meccanica Italiana metterà la propria consolidata esperienza ingegneristica al servizio del gruppo, consentendogli di ampliare le proprie capacità di personalizzazione e di sviluppo di soluzioni complete.

Azienda portoghese specializzata nella distribuzione di macchinari per il settore del beverage, E4i ha già in essere rapporti commerciali consolidati con diversi brand del gruppo. L’acquisizione di E4i rafforzerà la presenza di Omnia Technologies in Portogallo, accelerando la capacità di servire i propri clienti in tutto il Paese.

“Con queste acquisizioni, rafforziamo il nostro modello ‘one stop shop’, arricchendo l’offerta per i nostri clienti”, sottolinea Andrea Stolfa, amministratore delegato di Omnia Technologies. “L’ingresso di Pharmagel ci permette di entrare nel segmento softgel, tecnologia con grandi prospettive di crescita e profondamente sinergica con l’attuale portafoglio di soluzioni offerte da Omnia Technologies Life Sciences. Con l’integrazione di Meccanica Italiana puntiamo a rafforzare e internalizzare competenze strategiche core per la divisione Beverage, mentre E4i rafforzerà la nostra presenza tecnica e commerciale in Portogallo, un mercato strategico per la crescita di Omnia Technologies”.

Con il contributo delle tre nuove società acquisite, Omnia Technologies prevede di raggiungere 760 milioni di euro di ricavi consolidati, con 40 siti produttivi, 25 sedi commerciali e circa 2.650 dipendenti.



