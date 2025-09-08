McDonald’s Italia: Pierpaolo Coli nuovo Head of Franchising

McDonald’s Italia annuncia l’ingresso in azienda di Pierpaolo Coli con il ruolo di Head of Franchising, a riporto di Magdalena Neuman, National Operations & Franchising Director. Un incarico di rilievo per lo sviluppo dell’intero sistema McDonald’s, che prevede un piano di aperture ambizioso e capillare per i prossimi anni e punta, dunque, a rafforzare la sua rete di franchisee.

Pierpaolo Coli è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito una laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha iniziato la sua carriera professionale a Parigi come Store Manager per illycaffè. Successivamente ha intrapreso un percorso in Burger King, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia, Regno Unito, Europa dell’Est e Paesi nordici.

Negli ultimi anni, Coli ha ricoperto il ruolo di Head of Franchising presso Doppio Malto, dove ha guidato la l’espansione della rete sia in Italia che all’estero, contribuendo a triplicare il numero di ristoranti in franchising e incrementando le vendite.