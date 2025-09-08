Balocco, nuova governance: spazio all'ultima generazione

Balocco SpA ha nominato il nuovo CdA: Ruggero Costamagna presidente, Diletta Balocco AD, Marco Costamagna Head of Financial Strategy, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone consiglieri. La famiglia (4ª generazione) mantiene la guida; fatturato 257 mln (2024), export 13%.

Balocco SpA annuncia la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Ruggero Costamagna (presidente), Diletta Balocco (amministratore delegato), Marco Costamagna, (Head of Financial Strategy), Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, Consiglieri di Amministrazione.

La nuova governance continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda nel solco della continuità, dopo la prematura scomparsa di Alessandra Balocco (leggi notizia EFA News). Proseguirà quindi la focalizzazione sull’innovazione e sulla crescita in Italia e sui mercati internazionali - negli oltre 70 Paesi in cui l’azienda è presente - e la valorizzazione delle specialità dolciarie del Made in Italy, sia per i prodotti continuativi che da ricorrenza.

La 28enne Diletta Balocco (figlia di Alberto Balocco, scomparso nel 2022) e il 26enne Marco Costamagna (figlio di Alessandra Balocco), già membri del CdA, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco che detiene il 100% delle quote dell’azienda.

Il giro d’affari di Balocco ha raggiunto 257 milioni di euro nel 2024, con una quota di export attualmente pari al 13%.

“Sono profondamente grata al Consiglio di Amministrazione per la fiducia che ha riposto in me", ha dichiarato Diletta Balocco, amministratore delegato di Balocco SpA. "Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione”.