Agrisicilia: inaugurato nuovo stabilimento
Per valorizzare produzione, ridurre sprechi e garantire qualità per la Gdo
Agrisicilia, azienda specializzata nella lavorazione di agrumi siciliani e produttrice di marmellate di agrumi, inaugura il nuovo stabilimento produttivo: un impianto completamente rinnovato e innovato. La struttura operativa, situata a Belpasso nella piana di Catania, rappresenta un esempio di tecnologia che coniuga sicurezza alimentare e tracciabilità, al fine di soddisfare sia le esigenze sempre...
EFA News - European Food Agency
