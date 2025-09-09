Frigoveneta acquisisce Bonera refrigerazioni

Frigoveneta s.p.a. prosegue il proprio percorso di crescita nel settore della refrigerazione industriale annunciando l’ingresso di Bonera Refrigerazioni S.r.l. nel gruppo. Fondata nel 1995 e con sede a Ome, in provincia di Brescia, nel cuore della Franciacorta, Bonera è un’azienda familiare riconosciuta per la sua specializzazione nella refrigerazione per cantine, caseifici e processi agroalimentari, con...