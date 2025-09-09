Levissima Issima presenta "Noi Animali di Alta Montagna"

Nasce la Nuova Limited Edition di Levissima Issima con Panini, brand leader a livello mondiale nel settore delle figurine adesive, delle trading card, nella pubblicazione e distribuzione esclusiva di fumetti e riviste per ragazzi. La collezione, chiamata Noi Animali di Alta Montagna, raffigura 10 coppie di animali sulle etichette delle bottiglie da 33 cl. La collaborazione con Panini nasce da un valore condiviso: promuovere l’amore per la natura, educare i bambini al rispetto dell’ambiente e accompagnarli con un messaggio positivo nella loro crescita.

Levissima è da sempre impegnata sui temi della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle foreste alpine. Per questo motivo Levissima, in collaborazione con Panini, ha deciso di creare una speciale linea di figurine che ritrae gli animali del bosco, per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di proteggere la biodiversità e rispettare la natura.

In particolare, la nuova Limited Edition comprende 10 nuove bottiglie dalle grafiche personalizzate, ciascuna dedicata a una coppia di personaggi de Noi Animali di Alta Montagna diversi: dalla tenera coppia composta da Lily e Bosco, una mamma cerva e il suo dolce cerbiatto, a Luna e Black, un buffo lupo sempre accompagnato da un corvo attento e curioso, fino a Neve e Milo, la lepre e l’ermellino, vanitosi e perfetti con il loro manto total white per affrontare l'inverno.Inoltre, Levissima Issima permetterà ai più piccoli di conoscerli meglio tutti quanti, andando alla scoperta dei personaggi de Noi Animali di Alta Montagna grazie anche al QR code presente sull’etichetta che rimanda a una pagina web a loro dedicata.

Questa speciale Limited Edition si completa di un esclusivo inserto creato appositamente per Levissima, presente nell’album Panini "Noi Animali", distribuito su tutto il territorio nazionale. Inoltre, nei punti vendita aderenti, acquistando due confezioni di Levissima Issima, sarà possibile ricevere in omaggio l’album e le figurine, trasformando ogni acquisto in un momento divertente e istruttivo, ideale per conoscere meglio gli abitanti delle montagne.

Levissima Issima è pensata appositamente per i bambini. Con il pratico formato da 33cl, è ideale per essere portata ovunque, permettendo ai più piccoli di dissetarsi in modo divertente. Inoltre, il tappo con valvola salvagoccia consente di mantenere tutta la purezza dell’acqua Levissima, ma soprattutto ne garantisce l’igiene, evitando che i bambini tocchino il tappo direttamente con le mani, e la sicurezza, impedendo che la bottiglia si apra e goccioli se lo zainetto si scuote o si ribalta.

Infine, tutte le bottiglie Levissima Issima sono realizzate con il 50% di plastica riciclata R-Pet (escluso il tappo ed etichetta), riflettendo il costante impegno di Levissima per contribuire alla creazione di un mondo in cui le risorse naturali vengano utilizzate in modo più responsabile, promuovendo stili di vita sostenibili e progetti orientati a ridurre l’impronta ecologica della plastica.

La nuova Limited Edition Panini Issima Noi Animali di Alta Montagna è disponibile in tutti i punti vendita e su e-commerce.