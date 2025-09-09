Do you want to access to this and other private contents?
Fileni protagonista alla CEOforLIFE RoundTable
L'evento domani a Roma: European chicken commitment e benessere animale al centro del dibattito
Il Gruppo Fileni, attivo nel settore avicolo italiano, parteciperà all’evento CEOforLIFE RoundTable “European Chicken Commitment e benessere animale: nuovi scenari per una filiera alimentare sostenibile”, in programma domani, mercoledì 10 settembre 2025 dalle 14 alle 15:30 presso la CEOforLIFE ClubHouse in Piazza Montecitorio, a Roma. L’iniziativa, frutto della partnership tra CEOforLIFE e Fileni,...
