It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Fileni protagonista alla CEOforLIFE RoundTable

L'evento domani a Roma: European chicken commitment e benessere animale al centro del dibattito

Il Gruppo Fileni, attivo nel settore avicolo italiano, parteciperà all’evento CEOforLIFE RoundTable “European Chicken Commitment e benessere animale: nuovi scenari per una filiera alimentare sostenibile”, in programma domani, mercoledì 10 settembre 2025 dalle 14 alle 15:30 presso la CEOforLIFE ClubHouse in Piazza Montecitorio, a Roma. L’iniziativa, frutto della partnership tra CEOforLIFE e Fileni,...

fc - 53452

EFA News - European Food Agency
Related
Similar