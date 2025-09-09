Parlamento UE. Stop a manipolazioni su etichetta "carne"

La Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento Europeo ha votato misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Un elemento chiave riguarda la trasparenza e l'equità nelle modalità di commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari. Il gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo ha ottenuto che denominazioni tradizionali come "bistecca" o "hamburger" siano riservate esclusivamente ai prodotti derivati da carne animale.

"Una bistecca è fatta di carne, punto e basta. Utilizzare queste denominazioni solo per vera carne garantisce l'onestà delle etichette, protegge gli agricoltori e preserva le tradizioni culinarie europee", afferma l'eurodeputata Céline Imart, capo negoziatrice del Parlamento sul dossier.

"La carne coltivata in laboratorio non è solo un'aberrazione totale, ma anche una minaccia per l'agricoltura tradizionale e la vera produzione alimentare, il cuore dell'agricoltura europea. Gli agricoltori meritano un trattamento equo e i consumatori meritano chiarezza. Manteniamo la dicitura 'hamburger per la carne, mentre i prodotti vegetariani meritano un nome proprio", aggiunge Imart.

Il Gruppo Ppe resta impegnato a promuovere una filiera agroalimentare equa e trasparente che valorizzi il duro lavoro degli agricoltori europei e rispetti la scelta dei consumatori.