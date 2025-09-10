Carne. Centinaio-Bergesio: bene nuovo regolamento UE

“La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo segue il buon esempio dell’Italia e stabilisce che solo i prodotti che contengono carne possono essere definiti con nomi come ‘bistecca’, ‘hamburger’, ‘bresaola’ o simili". Lo affermano in una nota il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega Giorgio Maria Bergesio, con riferimento alla norma votata lunedì scorso (leggi notizia EFA News).

"È la risposta a chi, proprio appellandosi a norme europee, ha contestato l’emendamento promosso dalla Lega e approvato dal Parlamento, che vieta il cosiddetto meat sounding nel nostro Paese. Ma, soprattutto", proseguono i parlamentari, "si tratta di un’ulteriore garanzia per i consumatori, che potranno contare su etichette chiare e sincere, che chiamano ogni cosa con il giusto nome. La carne è carne, legumi e verdure fanno bene ma sono un’altra cosa, mentre non vogliamo proprio vedere intrugli creati in laboratorio”.

“Ottenuta la ‘copertura’ legislativa anche in ambito europeo, la nostra speranza è che il governo italiano possa avviare il confronto con le associazioni delle categorie interessate e arrivare al più presto a pubblicare il decreto contenente le definizioni vietate. Così imprese e consumatori riceveranno finalmente le garanzie e le tutele che abbiamo voluto per loro”, concludono i senatori della Lega.