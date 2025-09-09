Red Bull mette le ali al nuovo stabilimento in North Carolina

Red Bull, Rauch e Ball Corp costruiranno un campus per la produzione e distribuzione di bevande da 1,5 miliardi di dollari nell'ex sito Philip Morris a Concord, nella Carolina del Nord. Il progetto era atteso da tempo, visto che è stato annunciato nel 2021: il nuovo stabilimento, che si estenderà su una superficie di quasi 2,4 milioni di piedi quadrati, dovrebbe creare circa 700 posti di lavoro, "...