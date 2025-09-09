It does not receive public funding
Hero compra la brasiliana Super Saude Nutricional

Con il marchio carioca Pinati, l'azienda elvetica prosegue nella strategia di espansione negli snack

Il gruppo svizzero Hero ha annunciato l'acquisizione dell'azienda brasiliana di snack Super Saude Nutricional attraverso la controllata Hero Brazil. La vendita è stata completata il 1° settembre e comprende la maggioranza delle azioni dell'azienda di snack. Il prezzo di vendita non è stato reso noto.Super Saude è stata fondata nel 2013 e ha un portafoglio di 36 prodotti snack con il marchio Pinati, tra...

