Hero compra la brasiliana Super Saude Nutricional

Il gruppo svizzero Hero ha annunciato l'acquisizione dell'azienda brasiliana di snack Super Saude Nutricional attraverso la controllata Hero Brazil. La vendita è stata completata il 1° settembre e comprende la maggioranza delle azioni dell'azienda di snack. Il prezzo di vendita non è stato reso noto.Super Saude è stata fondata nel 2013 e ha un portafoglio di 36 prodotti snack con il marchio Pinati, tra...