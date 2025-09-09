Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Hero compra la brasiliana Super Saude Nutricional
Con il marchio carioca Pinati, l'azienda elvetica prosegue nella strategia di espansione negli snack
Il gruppo svizzero Hero ha annunciato l'acquisizione dell'azienda brasiliana di snack Super Saude Nutricional attraverso la controllata Hero Brazil. La vendita è stata completata il 1° settembre e comprende la maggioranza delle azioni dell'azienda di snack. Il prezzo di vendita non è stato reso noto.Super Saude è stata fondata nel 2013 e ha un portafoglio di 36 prodotti snack con il marchio Pinati, tra...
Fc - 53461
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency