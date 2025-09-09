Allarme aviaria in Spagna

In Spagna è allarme aviaria. In Andalusia le autorità locali hanno individuato tre possibili focolai. Si tratta di uccelli selvatici che potrebbero aver contratto l'influenza aviaria (H5N1), individuati nel sud della Spagna, nella zona del Parco Nazionale di Doñana, in Andalusia appunto.

Il primo focolaio è stato riscontrato nella città di Aznalcázar, a Siviglia, dove è stato trovato morto un uccello infetto. Il Comune di Siviglia, dove negli ultimi giorni sono comparsi diversi uccelli morti, ha annunciato la chiusura preventiva di diversi spazi pubblici, come il Parco Tamarguillo, il Parco Miraflores e i giardini del Real Alcázar.

Sono stati identificati altri due possibili focolai nel comune di Hinojos, a Huelva: uno stato individuato in un allevamento di pollame che ha segnalato il rilevamento di alcuni casi di influenza aviaria altamente patogena (HPAI). Ieri lunedì 8 settembre, una seconda struttura a 20 chilometri dal parco nazionale aveva segnalato la comparsa di diversi volatili morti nei suoi locali.

Le autorità locali hanno annunciato il rafforzamento delle misure di "sorveglianza" e "biosicurezza" e hanno precisato che alcuni uccelli sono stati "rimossi" per evitare un possibile contagio.

Altri uccelli che hanno mostrato i sintomi della malattia sono stati trasferiti ai Centri di recupero delle specie minacciate (CREA). Sebbene un possibile contagio umano sia estremamente raro, 25 persone che sono entrate in contatto con gli uccelli sono attualmente sotto osservazione.

Come parte del protocollo di sicurezza contro l'aviaria, circa 8.500 uccelli sono stati abbattuti in uno degli allevamenti colpiti e sono stati smaltiti mangimi, lettiere e altri materiali potenzialmente contaminati. Tutte le strutture sono state disinfettate.