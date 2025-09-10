Do you want to access to this and other private contents?
Aria di San Daniele: si riparte da Roma
Seconda parte del tour gastronomico al via nella capitale dal 21 al 24 settembre
Dopo il successo delle prime tappe di Torino, Verona e Milano, il tour Aria di San Daniele torna a settembre con la sua seconda parte. A inaugurare la ripartenza sarà Roma, dal 21 al 24 settembre 2025, dove il Prosciutto di San Daniele Dop sarà protagonista di un’esperienza culturale e gastronomica itinerante. Ideato dal Consorzio nel 2017, il progetto ha già coinvolto decine di migliaia di appassionati nell...
lml - 53486
EFA News - European Food Agency
