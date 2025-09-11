Prosciutto di Parma main sponsor di Piano City Lecce

Il Consorzio del Prosciutto di Parma conferma l’impegno al fianco della musica e dei suoi talenti: sarà infatti main sponsor di Piano City Lecce, il festival diffuso dedicato alla magia del pianoforte, che si terrà nella città pugliese dal 12 al 14 settembre. La Dop di Parma è già stata, a maggio, partner di Piano City Milano, l’evento che ha trasformato il capoluogo lombardo in una sala da concerto a cielo aperto, mentre in piena estate ha supportato, in qualità di sponsor ufficiale, Umbria Jazz, appuntamento di riferimento nel panorama jazzistico italiano, nonché una delle manifestazioni dedicate al genere più rinomate a livello internazionale.

Il format Piano City, ideato nel 2010 dal berlinese Andreas Kern, ha conquistato le più importanti capitali europee della cultura, arrivando a Lecce nel 2021. Pianisti provenienti da tutto il mondo animeranno, nel corso del prossimo weekend, i luoghi emblematici della città, dando vita a un coinvolgente festival diffuso. Tre giorni di concerti gratuiti, dalle sonorità classiche, jazz e pop, che si svolgeranno nelle location iconiche del centro cittadino, nelle piazze, nelle strade, nei palchi a cielo aperto, ma anche nelle dimore private e nei palazzi storici. E non mancheranno talk, jam session, lezioni-concerto, laboratori per bambini e famiglie e un’intera sezione Educational dedicata a studenti e studentesse di ogni età.

Il Prosciutto di Parma prenderà parte alla manifestazione con uno spazio interamente personalizzato presso Palazzo Scarciglia, in cui coinvolgerà i visitatori in varie attività, all’insegna della condivisione e del gusto. In quest’occasione, si racconterà al pubblico parlando a tutti gli amanti della qualità, che si tratti di musica o gastronomia, col tono diretto e immediato racchiuso nel claim “Piacere, Prosciutto di Parma”. Ai visitatori saranno offerte degustazioni, gadget esclusivi, ma anche la possibilità di immortalare i ricordi con una foto scattata nella postazione photobooth.

"La musica dal vivo, suonata nei luoghi suggestivi di una città meravigliosa, trasmette emozioni che diventano uno straordinario strumento di aggregazione e di incontro, e alimentano un piacere per la condivisione che è un tratto identitario fondamentale del nostro prodotto", commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "Con Piano City Lecce desideriamo confermare la nostra passione per le arti e per la loro capacità di unire le persone nel segno di una passione condivisa. Per noi sarà l’occasione per raccontarci con uno stile autentico e naturale, offrendo ai partecipanti momenti di gioco, leggerezza e, al tempo stesso, portandoli a scoprire la tradizione millenaria che sta dietro alla nostra eccellenza gastronomica".

L’appuntamento è a Lecce, da venerdì 12 a domenica 14 settembre. Il Prosciutto di Parma, oltre alla postazione fissa presso Palazzo Scarciglia, presidierà anche il Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani, Palazzo Vernazza e Piazzetta Falconieri, in occasione di eventi speciali.