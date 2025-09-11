Grisbì made with KitKat: edizione speciale per una partnership inedita

Da oggi il break si fa ancora più goloso: arriva Grisbì made with KitKat, la nuova special edition pensata per regalare una pausa davvero unica. Una collaborazione inedita, tra due icone amate da generazioni: la frolla croccante di Grisbì ripiena di crema ispirata all’iconico snack KitKat, dal gusto inconfondibile di wafer e cioccolato, che proprio quest’anno celebra 90 anni di storia.

Il risultato è una frolla ripiena dal gusto sorprendente, capace di conquistare al primo morso. Pensata per chi ha bisogno di una dolce gratificazione durante la giornata, per chi vuole prendersi un attimo tutto per sé alla scrivania, in università, sul divano o tra un impegno e l’altro, Grisbì made with KitKat nasce per accompagnare i momenti di break, per chi cerca una coccola golosa per ricaricarsi e tornare di buon umore.

“Con questa collaborazione vogliamo offrire una pausa capace di regalare un momento di puro piacere, un gesto semplice che può migliorare l’umore. Grisbì made with KitKat conquista al primo morso, una combinazione capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni, sempre alla ricerca di break golosi e sorprendenti”, commenta Elena Personi Musola, responsabile Marketing Italia del Gruppo Vincenzi.

“La nostra missione è portare gioia e innovazione nella vita quotidiana dei consumatori. Grisbì made with KitKat rappresenta un esempio perfetto di come possiamo unire la qualità e la creatività di due brand iconici per offrire un’esperienza davvero unica”, afferma Marialoreta Pompilio, Marketing Manager Nestlé Professional Italia.

Disponibile da settembre 2025, in edizione limitata, Grisbì made with KitKat è il nuovo alleato delle pause di tutti i Grisbì Lovers: croccante fuori, cremoso dentro e irresistibilmente buono. Un piacere quotidiano che accompagna con leggerezza, gusto e un tocco di sorpresa, per regalare ad ogni morso un momento di puro piacere.