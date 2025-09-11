It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Magnum Ice cream company non vende Ben & Jerry's

Secco "no" da parte del ceo Peter ter Kulve: Unilever pensa allo spin off e alla borsa

Magnum Ice Cream Company ha respinto le voci sulla vendita del marchio di gelati Ben & Jerry's, da tempo al centro di una disputa con la casa madre Unilever. L'amministratore delegato di Magnum Ice Cream, Peter ter Kulve ha detto chiaro che l'attenzione della società è rivolta a recuperare quote di mercato e a far crescere le vendite, mentre si avvicina l'operazione di Unilever per lo spin-off di Ma...

Fc - 53539

EFA News - European Food Agency
Related
Similar