Unilever, volano stracci: si dimette uno dei fondatori di Ben&Jerry's

Volano gli stracci in casa Unilever, giusto poco dopo l'annuncio della nomina del nuovo cfo Srinivas Phatak. A prendere posizione contro il colosso inglese è, questa volta, il co-fondatore del marchio di gelati Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, che ha annunciato le sue dimissioni dall'azienda di gelati dopo 47 anni, a causa di una disputa in corso con il gruppo madre del marchio, cioè proprio Unilever. I due fondatori Greenfield e Cohen hanno venduto il marchio a Unilever nel 2000 per 326 milioni di dollari.

Greenfield ha fondato l'ormai iconico marchio di gelati nel 1978 insieme al co-fondatore Ben Cohen, che oggi ha condiviso un'emozionante lettera aperta di Greenfield sulla piattaforma di social media X. Nella lettere vengono annunciate le dimissioni da parte di Greenfield il quale ha affermato che l'indipendenza dei co-fondatori’ nel perseguire i propri valori era al centro della fusione concordata. Tuttavia, dice l'ex manager nel suo annuncio di dimissioni, questa indipendenza “è scomparsa”. Greenfield ha descritto la situazione come “profondamente deludente” e ha definito la sua come “una delle decisioni più difficili e dolorose che abbia mai preso”.

Unilever e Ben & Jerry's hanno cominciato scontrarsi nel 2021, quando il produttore di gelati ha dichiarato che avrebbe interrotto le vendite nella Cisgiordania occupata da Israele (leggi notizia EFA News). Da allora il marchio ha fatto causa alla società madre per presunti tentativi di metterlo a tacere e ha descritto il conflitto di Gaza come "genocidio", una posizione rara per una grande azienda statunitense.

Nella sua lettera, Greenfield ha scritto: “Per più di 20 anni sotto la loro proprietà, Ben & Jerry's si è alzata in piedi e si è espressa a sostegno della pace, della giustizia e dei diritti umani, non come concetti astratti ma in relazione a eventi reali che accadono nel nostro mondo. Questa indipendenza è esistita in gran parte grazie all'accordo di fusione unico che Ben e io abbiamo negoziato con Unilever, che ha sancito in perpetuo la nostra missione sociale e i nostri valori nella struttura di governance dell'azienda”.

D'altra parte, il rapporto dei due "cofondatori" con Unilever è diventato sempre più teso negli ultimi anni: Greenfield e Cohen hanno ripetutamente accusato Unilever di mettere a tacere la loro posizione sulle questioni politiche. A marzo scorso hanno accusato il colosso della ristorazione di aver rimosso il ceo di Ben & Jerry's, David Stever, a causa del suo impegno nella missione sociale del marchio (leggi notizia EFA News), mossa a cui ha fatto seguito, a luglio, la nomina del nuovo ad Jochanan Senf (leggi notizia EFA News).

All'inizio di questo mese di settembre, Greenfield e Cohen hanno pubblicamente sollecitato il consiglio di amministrazione della neonata Magnum Ice Cream Company a consentire a Ben & Jerry's di operare in modo indipendente, ricevendo un secco no da Unilever (leggi notizia EFA News).

“Non crediamo più che Ben & Jerry's possa prosperare come parte di un conglomerato che non riesce a sostenere la sua missione fondante -scrive Greenfield oggi-. La forza di Ben & Jerry's risiede nell'autenticità dei suoi valori e nella sua voce, sia nell'opporsi ai crimini contro l'umanità, sia nel sostenere l'uguaglianza dei matrimoni o nel chiedere giustizia climatica”.

"È con il cuore spezzato -scrive ancora Greenfield, 74 anni- che ho deciso che non posso più, in buona coscienza, e dopo 47 anni, rimanere un dipendente di Ben & Jerry's. Difendere valori come la giustizia, l'equità e l'umanità condivisa non è mai stato così importante, eppure Ben & Jerry's è stato messo a tacere e messo da parte per paura di turbare chi detiene il potere".

Un portavoce della Magnum Ice Cream Company, la divisione gelati di Unilever, ha affermato di "non essere d'accordo con la prospettiva di Greenfield e di aver cercato di coinvolgere entrambi i co-fondatori in un dialogo costruttivo su come rafforzare la potente posizione di Ben & Jerry's nel mondo basata sui valori"