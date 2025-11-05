Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lotta continua tra The Magnum Ice Cream e Ben & Jerry's
A un mese dalla quotazione, TMIC attesta che il presidente di Ben & Jerry's non “soddisfa più i criteri” per ricoprire la carica di membro del cda
Continua senza esclusione di colpi la faida interna tra Unilever e il marchio di gelati Ben& Jerry's. Secondo quanto dichiarato in un documento depositato presso la SEC, The Magnum Ice Cream Company, la società dell'ice cream nata dallo scorporo con la casa madre Unilever, ha dichiarato che, dopo una serie di indagini interne, il presidente del suo marchio Ben & Jerry's non “soddisfa più i criteri” per r...
Fc - 55041
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency