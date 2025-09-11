Lamipak fa ingresso nella Food and Beverage Carton Alliance

Fbca - The Food and Beverage Carton Alliance annuncia l’ingresso di Lamipak come membro effettivo dell’organizzazione che riunisce i produttori di cartoni per bevande e alimenti e i loro fornitori di cartone.

Fondata nel 2007, Lamipak è un’azienda internazionale specializzata in soluzioni di packaging asettico, con sedi operative in Cina e Indonesia e clienti in oltre 80 Paesi. Con il suo ingresso, Lamipak parteciperà attivamente alla missione di Fbca: promuovere i cartoni per bevande e alimenti come soluzioni sicure, circolari e a basse emissioni di carbonio.

Siamo lieti di dare il benvenuto a Lamipak all’interno della nostra piattaforma globale in costante crescita”, ha affermato Sebastian Bartels, direttore generale di Fbca. “La loro esperienza e la loro visione contribuiranno a rafforzare il nostro ruolo di punto di riferimento internazionale e ad accelerare il percorso verso un futuro del packaging sempre più sostenibile. Il loro ingresso rappresenta un segnale concreto del crescente orientamento verso gli imballaggi a base di carta e del nostro impegno comune per sistemi alimentari resilienti e innovativi lungo tutta la filiera.”

“Entrare a far parte della Food and Beverage Carton Alliance riflette l’impegno costante di Lamipak nel plasmare il futuro del packaging sostenibile attraverso la collaborazione globale e l’approccio innovativo”, ha dichiarato Anton Hui, Country Managing Director di Lamipak Indonesia. “Essere parte di un’organizzazione globale come Fbca significa per noi mettere in campo le nostre energie, condividere le nostre competenze e mantenere lo sguardo rivolto agli obiettivi di lungo termine, contribuendo allo sviluppo di soluzioni concrete che rendano i sistemi alimentari più sicuri, efficienti e sostenibili per le generazioni future”.

Con questo nuovo ingresso, Fbca prosegue la sua espansione e conferma il suo ruolo di piattaforma internazionale che unisce i produttori di cartoni per bevande e alimenti e i loro fornitori di cartone, con l’obiettivo di guidare un cambiamento sistemico nella sostenibilità del packaging. Lamipak si unisce così a Billerud, Elopak, SIG Group, Stora Enso e Tetra Pak, già membri dell’Alleanza.