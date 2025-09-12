Julius Meinl Italia: Elena Arpegaro nuovo Head of Marketing

Julius Meinl Italia ha nominato Elena Arpegaro in qualità di responsabile delle strategie di marketing e comunicazione. Con questo ingagggio, il brand di caffè fondato a Vienna nel 1862, presente in Italia con un importante sito produttivo a Vicenza, punta a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato italiano e di sviluppare progetti dedicati al canale professionale, in particolare nel mondo Ho.Re.Ca.

Oltre vent’anni di esperienza nel largo consumo alimentare, Arpegaro porta in Julius Meinl un background di marketing strategico e operativo. Dopo il debutto in Cameo nel 2005, la manager ha ricoperto ruoli di sempre maggiore rilievo fino a diventare Senior Product Manager e Group Product Manager. Tra i suoi incarichi di maggior rilievo spiccano quello come Marketing Manager Italia in Paulaner, e responsabile Marketing e Comunicazione per Germinal Group.

Arpegaro definisce "Julius Meinl, un marchio che coniuga una storia straordinaria con una continua spinta all’eccellenza" e dichiara: “Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare l’unicità di Julius Meinl e consolidarne la presenza in Italia, sviluppando progetti capaci di creare valore per i nostri partner e di offrire ai consumatori esperienze autentiche, momenti speciali per assaporare appieno la pausa caffè”.