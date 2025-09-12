Produzione del caffe in Brasile sempre più in calo

Il Brasile sembra il vero e proprio ago della bilancia nel settore del caffè a livello globale. Non passa giorno senza che qualche monitor indichi come prosegue la coltura e la produzione dell'oro marrone nei campi dello Stato sudamericano. Questo perché è proprio la coltivazione brasiliana a agire, in questo momento, come termine di paragone per gli attuali e, soprattutto, i futuri prezzi del caffè. Dopo il r...