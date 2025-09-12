Do you want to access to this and other private contents?
È nata Unox City, la città del cooking
Sarà inaugurato oggi alle 19 il nuovo hub da 130.000 mq realizzato dall'azienda padovana con investimento da oltre 100 mln euro
Con una cerimonia che coinvolge più di mille persone tra istituzioni e collaboratori, questa sera alle ore 19 Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, inaugura ufficialmente Unox City. Il nuovo polo industriale da 130.000 mq sorto nella zona industriale tra Cadoneghe...
