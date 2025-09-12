È nata Unox City, la città del cooking

Con una cerimonia che coinvolge più di mille persone tra istituzioni e collaboratori, questa sera alle ore 19 Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, inaugura ufficialmente Unox City. Il nuovo polo industriale da 130.000 mq sorto nella zona industriale tra Cadoneghe...