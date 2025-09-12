Iwb, semestre record per la marginalità del guppo wine

Il consiglio di amministrazione di Italian Wine Brands S.p.a., riunitosi oggi, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025. Il semestre si è chiuso con un altro utile record per il risultato netto a 10,3 milioni di euro (+13,4% rispetto al 2024). la generazione di cassa nei 12 mesi è stata pari a 30 milioni euro, i ricavi delle vendite si sono attestati a...