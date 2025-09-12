Lunelli: Simone Masè si dimette da direttore generale

L'ad Matteo Lunelli ne assumerà l'incarico ad interim.

Avvicendamento alla guida del Gruppo Lunelli. Dopo sei anni, il direttore generale Simone Masè ha lasciato l'incarico per intraprendere una nuova esperienza professionale nel Gruppo British American Tobacco. Nel ringraziare il dirigente dimissionario, l'azienda trentina ha ricordato il contributo di Masè allo sviluppo dei brand, culminato nell'acquisizione di Tassoni nel 2021.

Ad assumere il ruolo ad interim sarà Matteo Lunelli, amministratore delegato del gruppo, che afferma: "È stato un cammino intenso, in cui non sono mancate le sfide – a partire dalla gestione dell’emergenza Covid, ma segnato soprattutto da tanti successi e gratificazioni, come quella di vedere Ferrari Trento salire sul podio della Formula 1”. Lunelli ringrazia Masè "per il suo contributo a questi risultati, per il costante e positivo scambio di idee e per le emozioni che abbiamo condiviso”.

Da parte sua, Masè ha dichiarato: “Dopo sei anni lascio un Gruppo a cui auguro fortuna e prosperità. Le soddisfazioni per i risultati conseguiti insieme, i bellissimi ricordi, la stima reciproca, l’affetto e la gratitudine rimarranno per sempre nella mente e nel mio cuore”.



