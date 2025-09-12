Cereali /2. Brasile; produzione 2024/25 da record, raccolte 350,2 ton

Il Brasile ha stabilito il suo nuovo record produttivo in fatto di cereali. Secondo i dati che emergono dalla 12° Indagine sul Raccolto di Cereali 2024/2025 condotto dalla Compagnia Nazionale di Approvvigionamento (Conab), sono state raccolte 350,2 tonnellate, con un aumento del 16,3% rispetto al raccolto 2023/24, pari a 49,1 milioni di tonnellate, con mais, soia, riso e cotone che insieme rappresentano circa 47 milioni di tonnellate.

Come ricordato dal ministro dell'Agricoltura Carlos Fávaro, la produzione agricola brasiliana supera i 1,2 miliardi di tonnellate. "Non si tratta solo di 350 milioni di tonnellate di cereali. Abbiamo anche circa 650 milioni di tonnellate di canna da zucchero, 70 milioni di tonnellate di proteine animali, 70 milioni di tonnellate di frutta, oltre a polpa e altri prodotti", ha puntualizzato il ministro.

Secondo le rilevazioni, la produzione di riso ha raggiunto i 12,8 milioni di tonnellate, con un significativo aumento del 20,6% rispetto al 2023/2024, il quarto più alto mai registrato. L'aumento riflette un'espansione del 9,8% della superficie coltivata e condizioni meteorologiche favorevoli, soprattutto nel Rio Grande do Sul, il principale stato produttore.

L'incremento del raccolto attuale rispetto al ciclo 2023/24 è attribuito all'espansione di 1,9 milioni di ettari della superficie coltivata, da 79,9 milioni di ettari a 81,7 milioni di ettari nel 2024/25, nonché alle condizioni meteorologiche favorevoli, in particolare nella regione centro-occidentale, in particolare nel Mato Grosso. Ciò ha avuto un impatto sulla ripresa della produttività media nazionale del 13,7%, stimata in 4.284 chilogrammi per ettaro nel ciclo attuale.

Da parte sua, il presidente dell'agenzia Conab Edegar Pretto ha sottolineato che, durante il raccolto, si sono registrati tre record di produzione. "Oltre a questo grande raccolto, il più grande della storia, abbiamo il più grande raccolto di soia, 171,47 milioni di tonnellate, il 13,3% in più rispetto allo scorso anno. La produzione di mais ha raggiunto un livello record, 139,47 milioni di tonnellate, con un aumento straordinario di oltre il 20%. Il raccolto più abbondante è stato quello di cotone, 4,06 milioni di tonnellate, il 9,67% in più rispetto allo scorso anno", ha spiegato Pretto.

Tra le colture invernali, spicca il grano. Con la semina completata a livello nazionale, la superficie dedicata al grano ha registrato una riduzione del 19,9% rispetto al raccolto dello scorso anno, raggiungendo i 2,4 milioni di ettari in questa stagione. Si prevede tuttavia una ripresa della produttività, passando da 2.579 chilogrammi per ettaro nel 2024 a 3.077 kg/ha quest'anno. Ciononostante, la produzione è stimata in 7,5 milioni di tonnellate in questa stagione, con una riduzione del 4,5% rispetto allo scorso anno.

Nell'ambito del continuo miglioramento delle stime, Conab pubblica le rese riviste per i raccolti di soia 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e gli adeguamenti per il raccolto 2024/25.

L'agenzia ha adeguato la scorta iniziale di soia per il raccolto attuale a 4,32 milioni di tonnellate. La produzione record di semi oleosi sta determinando un aumento delle esportazioni, con una previsione di 106,25 milioni di tonnellate di soia del raccolto 2024/25 destinate alla vendita internazionale. Ciò favorirà anche il consumo interno, con una stima di 57 milioni di tonnellate destinate alla trasformazione sul mercato interno. Ciononostante, si prevede un recupero delle scorte di soia di riporto, stimate a 9,3 milioni di tonnellate entro la fine di questo ciclo.