Usa: governo investe 18 mln dollari sulla salute alimentare infantile

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) sostiene la salute infantile e l'agricoltura americana aprendo le domande per le sovvenzioni "Farm to School" di Patrick Leahy per l'anno fiscale 2026. Attraverso questa opportunità di sovvenzione, l'Usda investirà fino a 18 milioni di dollari in progetti "Farm to School" che mettono in contatto gli agricoltori con i programmi di nutrizione infantile dell'Usda attraverso l'approvvigionamento alimentare locale, l'educazione agricola, gli orti scolastici e altro ancora.

Novità di quest'anno, l'Usda ha ripensato il programma di sovvenzioni "Farm to School", implementando diversi miglioramenti, tra cui la semplificazione delle procedure di candidatura, l'eliminazione degli ostacoli all'innovazione e l'enfasi sulle partnership per offrire alle piccole aziende agricole familiari le migliori possibilità di successo.

"Ieri, in occasione dell'annuncio del Rapporto Maha, insieme al segretario Kennedy, abbiamo annunciato una delle azioni chiave che l'Usda ha già intrapreso per contribuire a far sì che i nostri bambini tornassero in salute: le sovvenzioni "Farm to School". Queste iniziative rappresentano uno dei modi migliori per fornire pasti nutrienti e di alta qualità ai bambini, rafforzando al contempo l'agricoltura locale", ha dichiarato il segretario Brooke Rollins. "Questi finanziamenti apriranno nuove porte alle piccole aziende agricole a conduzione familiare, amplieranno l'accesso a cibo sano nelle scuole e ispireranno la prossima generazione di Grandi Agricoltori Americani".

Dall'inizio del programma Farm to School Grant nel 2013, l'Usda ha assegnato un totale di 100 milioni di dollari a oltre 1.200 progetti Farm to School Grant in tutto il Paese. I finanziamenti di quest'anno rappresentano l'importo totale più elevato che l'Usda ha offerto in un solo anno.