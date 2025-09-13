L'Ucraina aumenta l'import di olio dall'Italia
Tra gennaio e aprile +19% pari a oltre 4,3 milioni di euro: siamo i primi esportatori
Nel periodo gennaio-agosto 2025, le importazioni di olio d'oliva dall'Italia in Ucraina sono aumentate del 19,08% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un totale di 4,35 milioni di euro.
Le importazioni complessive dell'Ucraina da tutto il mondo sono leggermente diminuite dell'1,69%, per un totale di 9,84 milioni di euro.
L'Italia detiene la prima posizione come fornitore dell'Ucraina con una quota di mercato del 44,23%. I principali paesi concorrenti sono la Spagna (29,76%) e la Grecia (21,34%).
EFA News - European Food Agency
