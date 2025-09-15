Cantina Valpolicella Negrar: Francesca Marastoni responsabile commerciale

Dal 1° settembre, Francesca Marastoni è la nuova responsabile commerciale di Cantina Valpolicella Negrar. Ad annunciarlo è la stessa azienda vinicola veneta sul suo profilo LinkedIn. La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, "conferma la volontà di valorizzare competenze solide e visione strategica per affrontare con determinazione le sfide dei mercati", si legge nel post.

"In azienda dal 2014, Francesca ha maturato una profonda conoscenza della nostra realtà e del settore vinicolo internazionale", sottolinea l'azienda. "Con il suo contributo proseguiremo un percorso fondato sulla crescita strategica e sullo sviluppo dei mercati nel medio-lungo periodo, garantendo continuità operativa del reparto commerciale al fianco di clienti e partner e consolidando la qualità delle relazioni con un approccio di ascolto e tempestività nel rispondere alle esigenze del trade".

Cantina Valpolicella Negrar rivolge quindi "un sentito grazie a Eva Maria Vanajas per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. Con Francesca alla guida", conclude il post, "guardiamo avanti con fiducia per connettere sempre di più territorio, vini e persone".

Da parte sua, Vanajas lascia l'incarico di responsabile commerciale di Cantina Valpolicella Negrar dopo due anni. "È stato un privilegio contribuire al percorso di un'azienda con un patrimonio così ricco e il luogo di nascita dell'Amarone", commenta la manager su LinkedIn. Quella di dimettersi, aggiunge Vanajas, "non è stata una decisione facile, ma dopo un'attenta riflessione, ho sentito che era il momento giusto per concludere questo capitolo e aprirmi a nuove opportunità di crescita e impatto".