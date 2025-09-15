Do you want to access to this and other private contents?
Unox: inaugurato nuovo polo industriale
Investiti oltre 100 mln euro per nuova struttura produttrice di forni professionali per la ristorazione
Con una cerimonia che ha visto la partecipazione di più di mille persone tra istituzioni e collaboratori, Unox – azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione – ha inaugurato ufficialmente Unox City, il nuovo polo industriale da 130.000 m² sorto nella zona industriale tra C...
EFA News - European Food Agency
