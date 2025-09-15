It does not receive public funding
Unox: inaugurato nuovo polo industriale

Investiti oltre 100 mln euro per nuova struttura produttrice di forni professionali per la ristorazione

Con una cerimonia che ha visto la partecipazione di più di mille persone tra istituzioni e collaboratori, Unox – azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione – ha inaugurato ufficialmente Unox City, il nuovo polo industriale da 130.000 m² sorto nella zona industriale tra C...

