Export UE. bilancia commerciale in surplus di 12,4 mld euro a luglio
Ma su base annuale si registra un calo dai 18 mld dall'anno precedente
Le prime stime del saldo dell'area dell'euro dell'Unione Europea hanno mostrato un surplus di 12,4 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +18,5 miliardi di euro di luglio 2024. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a luglio 2025 sono state pari a 251,5 miliardi di euro, con un aumento dello 0,4% rispetto a luglio 2024 (250,4 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 239,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,1% rispetto a luglio 2024 (231,9 miliardi di euro).
A luglio 2025, il saldo dell'area dell'euro è aumentato rispetto a giugno 2025, con un surplus che è passato da 8,0 miliardi di euro a 12,4 miliardi di euro. Questo miglioramento è dovuto principalmente all'aumento delle eccedenze nel settore chimico e dei prodotti correlati, che sono aumentate da 15,4 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro. e macchinari e veicoli, che sono aumentati da 13,7 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro.
Rispetto a luglio 2024, il saldo dell'area dell'euro è diminuito di 6,1 miliardi di euro, principalmente a causa del settore chimico e dei prodotti correlati, che ha registrato un calo dell'avanzo da 23,8 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro. Tra gennaio e luglio 2025, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 106,9 miliardi di euro, rispetto ai 120,4 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024.
Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.739,3 miliardi di euro (con un aumento del 3,5% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.632,4 miliardi di euro (con un aumento del 4,7% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).
Il commercio intra-euro è salito a 1.549,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, con un aumento dell'1,6% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024. Il saldo dell'UE ha registrato un surplus di 12,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +15,9 miliardi di euro di luglio 2024.
Le esportazioni extra-UE di merci a luglio 2025 sono state pari a 227,7 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto a luglio 2024 (228,8 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 215,6 miliardi di euro, in aumento dell'1,2% rispetto a luglio 2024 (213,0 miliardi di euro).
A luglio 2025, il saldo dell'UE è aumentato rispetto a giugno 2025, con un surplus che è passato da 7,9 miliardi di euro a 12,1 miliardi di euro. Questo miglioramento è stato trainato principalmente dall'aumento delle eccedenze di prodotti chimici e prodotti correlati, passate da 14,5 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di macchinari e veicoli, passate da 16,5 miliardi di euro a 21,4 miliardi di euro.
Rispetto a luglio 2024, il saldo dell'UE è diminuito di 3,8 miliardi di euro, in gran parte a causa di una riduzione delle eccedenze di prodotti chimici da 22,2 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di altri prodotti manifatturieri, con un deficit in aumento da -1,9 miliardi di euro a -3,1 miliardi di euro.
Nel periodo gennaio-luglio 2025, l'UE ha registrato un avanzo di 91,8 miliardi di euro, rispetto ai 108,9 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024. Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 1.570,4 miliardi di euro (con un aumento del 3,8% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.478,6 miliardi di euro (con un aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).
Gli scambi commerciali intra-UE sono saliti a 2.426,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, con un aumento dell'1,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024. Nel periodo luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni destagionalizzate dell'area dell'euro sono diminuite dello 0,1%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,8%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (3,7 miliardi di euro).
A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni dell'UE, destagionalizzate, sono diminuite dello 0,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,0%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,0 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (1,8 miliardi di euro).
Tra maggio e luglio 2025, le esportazioni dell'area dell'euro verso i paesi extra-UE sono diminuite del 6,5%, mentre le importazioni sono diminuite dell'1,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,5%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'UE verso i paesi extra-UE sono diminuite del 7,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,3%.
