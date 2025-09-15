Export UE. bilancia commerciale in surplus di 12,4 mld euro a luglio

Le prime stime del saldo dell'area dell'euro dell'Unione Europea hanno mostrato un surplus di 12,4 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +18,5 miliardi di euro di luglio 2024. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a luglio 2025 sono state pari a 251,5 miliardi di euro, con un aumento dello 0,4% rispetto a luglio 2024 (250,4 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 239,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,1% rispetto a luglio 2024 (231,9 miliardi di euro).

A luglio 2025, il saldo dell'area dell'euro è aumentato rispetto a giugno 2025, con un surplus che è passato da 8,0 miliardi di euro a 12,4 miliardi di euro. Questo miglioramento è dovuto principalmente all'aumento delle eccedenze nel settore chimico e dei prodotti correlati, che sono aumentate da 15,4 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro. e macchinari e veicoli, che sono aumentati da 13,7 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro.

Rispetto a luglio 2024, il saldo dell'area dell'euro è diminuito di 6,1 miliardi di euro, principalmente a causa del settore chimico e dei prodotti correlati, che ha registrato un calo dell'avanzo da 23,8 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro. Tra gennaio e luglio 2025, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 106,9 miliardi di euro, rispetto ai 120,4 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024.

Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.739,3 miliardi di euro (con un aumento del 3,5% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.632,4 miliardi di euro (con un aumento del 4,7% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).

Il commercio intra-euro è salito a 1.549,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, con un aumento dell'1,6% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024. Il saldo dell'UE ha registrato un surplus di 12,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2025, rispetto ai +15,9 miliardi di euro di luglio 2024.

Le esportazioni extra-UE di merci a luglio 2025 sono state pari a 227,7 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto a luglio 2024 (228,8 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 215,6 miliardi di euro, in aumento dell'1,2% rispetto a luglio 2024 (213,0 miliardi di euro).

A luglio 2025, il saldo dell'UE è aumentato rispetto a giugno 2025, con un surplus che è passato da 7,9 miliardi di euro a 12,1 miliardi di euro. Questo miglioramento è stato trainato principalmente dall'aumento delle eccedenze di prodotti chimici e prodotti correlati, passate da 14,5 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di macchinari e veicoli, passate da 16,5 miliardi di euro a 21,4 miliardi di euro.

Rispetto a luglio 2024, il saldo dell'UE è diminuito di 3,8 miliardi di euro, in gran parte a causa di una riduzione delle eccedenze di prodotti chimici da 22,2 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e di altri prodotti manifatturieri, con un deficit in aumento da -1,9 miliardi di euro a -3,1 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-luglio 2025, l'UE ha registrato un avanzo di 91,8 miliardi di euro, rispetto ai 108,9 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2024. Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 1.570,4 miliardi di euro (con un aumento del 3,8% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024), mentre le importazioni sono salite a 1.478,6 miliardi di euro (con un aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024).

Gli scambi commerciali intra-UE sono saliti a 2.426,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025, con un aumento dell'1,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024. Nel periodo luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni destagionalizzate dell'area dell'euro sono diminuite dello 0,1%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,8%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (3,7 miliardi di euro).

A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, le esportazioni dell'UE, destagionalizzate, sono diminuite dello 0,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,0%. Il saldo destagionalizzato è stato di 5,0 miliardi di euro, in aumento rispetto a giugno (1,8 miliardi di euro).

Tra maggio e luglio 2025, le esportazioni dell'area dell'euro verso i paesi extra-UE sono diminuite del 6,5%, mentre le importazioni sono diminuite dell'1,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,5%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'UE verso i paesi extra-UE sono diminuite del 7,4%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,3%.