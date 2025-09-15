Lega Basket: Amadori in campo: partner di "Frecciarossa Supercoppa"

Il 27 e 28 settembre il Gruppo Amadori, fra i leader del comparto agroalimentare italiano, sarà partner della “Frecciarossa Supercoppa” 2025, evento atteso da tutti gli appassionati della pallacanestro italiana, che apre ufficialmente la nuova stagione 2025-’26 della Lega Basket Serie A.

All’Unipol Forum di Milano, in occasione delle due partite di semifinale di sabato 27 (Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna - EA7 Emporio Armani Milano) e della finale in programma domenica 28, il Gruppo Amadori, attraverso i brand Amadori e Lenti, sarà visibile nei Led a bordocampo, a canestro e sul parquet di gioco.

Inoltre, i tifosi dell’area Hospitality potranno assaggiare un’esclusiva selezione di prodotti proteici del Gruppo, sia a base di carni “bianche” e “rosa” che “Veggy”. Un’offerta variegata, proveniente da filiere italiane, pensata per chi ama abbinare il gusto e il piacere al benessere.

Con questo nuovo appuntamento il Gruppo Amadori rilancia la partnership con Lega Basket Serie A, avviata lo scorso febbraio con la presenza alle “Frecciarossa Final Eight” 2025 e parte di un più ampio percorso volto a farsi promotore di stili di vita sani e attivi, abbinando la pratica sportiva e il movimento a un regime alimentare corretto e bilanciato.