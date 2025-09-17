Bovini e sostenibilità: tanti luoghi comuni da sfatare

Un documentario che intende sfatare i pregiudizi diffusi sulla zootecnia bovina, facendo luce sul reale impatto del settore sull'ecosistema. "World Without Cows", realizzato da Michelle Michael e Brandon Whitworth, è stato presentato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, alla presenza di politici ed esperti del settore (leggi notizia EFA News).

A margine dell'evento EFA News ha raccolto i commenti dei protagonisti del dibattito seguito alla proiezione: Andrea Capitani General Manager di Alltech Italia; Giuseppe Pulina, ordinario di Etica e sostenibilità degli allevamenti all'Università di Sassari e presidente dell'associazione Carni Sostenibili; Caterina Avanza, responsabile agricoltura di Azione e segretario generale dell'intergruppo zootecnia sostenibile del Parlamento Europeo; dell'On. Fabrizio Benzoni, promotore dell'evento e membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.

Guarda il video: