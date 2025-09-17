Unilever: Srinivas Phatak nuovo cfo

Unilever ha annunciato la nomina di Srinivas Phatak a nuovo cfo, chief financial officer dopo un approfondito processo di ricerca interna ed esterna. La nomina di Srinivas a cfo del Consiglio di Amministrazione e a Unilever Leadership Executive, ha effetto immediato.

A febbraio scorso, Unilever ha annunciato che Srinivas, all'epoca vicedirettore finanziario e controllore del gruppo, sarebbe diventato direttore finanziario ad interim e che sarebbe stata avviata una ricerca completa per nominare un direttore finanziario permanente. A seguito di tale processo, il consiglio di amministrazione di Unilever ha concordato "all'unanimità" che Srinivas sia il miglior candidato per il ruolo, "grazie alla forza della sua esperienza nel settore e funzionale e ai suoi ottimi risultati come cfo ad interim".



"Srinivas -sottolinea l'ad Fernando Fernandez- è stato un partner eccellente negli ultimi sei mesi in qualità di cfo ad interim e per molti anni come parte del team dirigenziale di Unilever. Porta rigore finanziario, chiarezza strategica e un occhio attento alla creazione di valore. La sua leadership e la sua sfida costruttiva saranno molto preziose per promuovere una crescita costante dei volumi, un'espansione dei margini e far progredire la nostra storia di crescita. Sono fiducioso che, insieme al team, potremo costruire un motore di marketing e vendita scalabile che offra eccellenza esecutiva su tutti i canali".

Srinivas è attualmente amministratore non esecutivo indipendente nel consiglio di amministrazione di Coats Group plc. Il nuovo cfo, secondo la nota ufficiale di Unilever, riceverà una retribuzione fissa annuale di 1,175 milioni di euro, avrà diritto a bonus annuali e premi del Performance Share Plan, nonché supporto alla localizzazione, "il tutto in linea con l'attuale politica retributiva di Unilever".