Tyson aderisce alla campagna MAHA e rivede i suoi ingredienti

Anche il colosso della carne Usa Tyson Foods si aggrega alla campagna MAHA; "Make America Healthy Again" del ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr., che mira a eliminare i coloranti artificiali dagli alimenti confezionati venduti nel Paese. La società di Springdale in Arkansas, ha dichiarato con un comunicato di avere deciso di "smettere di utilizzare sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, sucralosio, BHA/BHT e biossido di titanio nella produzione di prodotti di marca negli Stati Uniti entro la fine del 2025".

"Tyson Foods -sottolinea la nota- sta compiendo un altro passo avanti proattivo nella sua missione: portare cibo di alta qualità su ogni tavola del mondo, in modo sicuro, sostenibile e conveniente, ora e per le generazioni future". Tra i marchi oggetto della "ristrutturazione" figurano Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Wright, State Fair, Aidells, ibp e altri.

All'inizio di quest'anno, Tyson Foods ha rimosso i coloranti sintetici a base di petrolio dai suoi prodotti di marca nazionali. Gli ingredienti rimossi sono approvati dalla FDA e sicuri da usare.

“Esaminiamo e valutiamo costantemente il nostro portafoglio prodotti per garantire prodotti della massima qualità che soddisfino le esigenze dei consumatori -afferma Donnie King, presidente e ceo di Tyson Foods-. La nostra decisione di eliminare lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e altri ingredienti riflette il nostro impegno costante nel nutrire il mondo come una famiglia, preservando al contempo il gusto, il valore e l'integrità che definiscono i nostri marchi iconici.”