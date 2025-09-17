It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Jingold: packaging riciclato al 95,8%

Primo bilancio sostenibilità certifica progressi anche nella lotta agli sprechi

Jingold, realtà italiana punto di riferimento a livello globale nella produzione e commercializzazione di kiwi premium, presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità: un passaggio fondamentale nel percorso Esg intrapreso nel tempo e un’occasione per sistematizzare gli impegni già attivi, definire obiettivi misurabili e rafforzare il dialogo con gli stakeholder.La redazione del documento è stata accom...

lml - 53673

EFA News - European Food Agency
