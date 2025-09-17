Pesca Nettarina Romagna Igp: campagna 2025 di qualità

Si è conclusa positivamente la campagna commerciale 2025 della Pesca e Nettarina di Romagna Igp, uno dei simboli dell'eccellenza ortofrutticola italiana. La stagione, avviata con buone premesse in termini qualitativi, ha confermato le attese, registrando una solida risposta del mercato sia in Italia che in Germania, due dei principali paesi di destinazione del prodotto.Nonostante un contesto climatico...