Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Acetaia Malpighi punta a triplicare produzione
Nel 2024 fatturato in crescita e tre nuovi mercati aperti tra Europa e Asia
Acetaia Malpighi inaugura un nuovo spazio aziendale per la produzione di Aceto Balsamico di Modena Igp. Adiacente alla sede legale e produttiva di via Emilia Est a Modena, la struttura - che si aggiunge agli spazi già esistenti per la produzione di Igp - si estende su una superficie pari a 500 metri quadrati e accoglie 12 tini di legno della capacità di 5mila litri, 20 cisterne di acciaio inox di 5...
lml - 53676
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency