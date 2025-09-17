Vendemmia. Primitivo Manduria: produzione risale

La vendemmia 2025 del Primitivo di Manduria si è chiusa con risultati promettenti: uve sane e di qualità eccellente. Nell'area di produzione del vitigno, che comprende 18 comuni tra Taranto e Brindisi, le viti hanno maturato in condizioni ideali, regalando grappoli perfettamente equilibrati e pronti a diventare vini corposi e intensi. Rispetto al 2024 si registra un aumento produttivo di circa il 1...