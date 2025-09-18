Do you want to access to this and other private contents?
Spagna: export agroalimentare supera l'Italia
Saldo positivo di quasi 19 mld negli scambi commerciali del Paese
In Spagna, il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas ha sottolineato oggi i punti di forza del settore agroalimentare, che contribuisce alla crescita positiva dell'economia spagnola, che chiuderà il 2025 al 2,7%, a seguito dell'ultima revisione al rialzo annunciata dal governo questa settimana.Durante il suo intervento alla colazione di lavoro del Nueva Economía Fo...
EFA News - European Food Agency
