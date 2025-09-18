Argentina: export agroalimentare tocca record 70 mln ton

La segreteria dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca del ministero dell'Economia dell'Argentina riferisce che il registro delle Dichiarazioni di Vendita Estera (Djve), accumulato tra gennaio e agosto 2025, ha raggiunto il volume record di 70.012.745 tonnellate, superando il massimo storico registrato per quel periodo di 66.397.441 tonnellate, secondo le informazioni elaborate dal Sottosegretariato dei Mercati Agroalimentari e dell'Integrazione Internazionale.

Va aggiunto, a sua volta, che tale risultato è di quasi 10 milioni di tonnellate superiore alla media degli ultimi cinque anni, che si è attestata a 60.705.964 tonnellate. Questa performance, secondo il ministero, "è il risultato della capacità dei produttori, dell'adozione di tecnologie innovative e del rafforzamento dei canali commerciali internazionali, ma anche delle misure e delle politiche che il Governo Nazionale sta attuando per incrementare le esportazioni aprendo i mercati ed eliminando le barriere all'accesso al mondo".

"Vale la pena", conclude la nota, "sottolineare l'impegno del settore agroindustriale nel mantenere standard qualitativi elevati, rafforzando la fiducia del mercato nei prodotti argentini. Questo risultato non solo dimostra il dinamismo del settore, ma ne sottolinea anche il ruolo strategico nella generazione di valuta estera e nel sostegno allo sviluppo economico del Paese".