Alcol, tabacco e cibi ultra-processati sul banco degli imputati dell'Oms
Il 25 settembre, Giornata mondiale del Polmone, sarà divulgato il report sulle malattie non trasmissibili
La pressione esercitata dalle aziende produttrici di tabacco, alcol e alimenti ultra-processati sta impedendo ai governi di attuare politiche sanitarie salvavita. Lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ribadirà il concetto portandolo all'attenzione dell'incontro annuale che si terrà a New York la prossima settimana.Giovedì 25 settembre, infatti, le Nazioni Unite dedicheranno una gio...
Fc - 53720
EFA News - European Food Agency
