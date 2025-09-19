Alcol, tabacco e cibi ultra-processati sul banco degli imputati dell'Oms

La pressione esercitata dalle aziende produttrici di tabacco, alcol e alimenti ultra-processati sta impedendo ai governi di attuare politiche sanitarie salvavita. Lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ribadirà il concetto portandolo all'attenzione dell'incontro annuale che si terrà a New York la prossima settimana.Giovedì 25 settembre, infatti, le Nazioni Unite dedicheranno una gio...