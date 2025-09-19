Guido Cami rieletto nel board di Feica

Guido Cami, presidente e amministratore delegato di Industrie Chimiche Forestali (ICF) è stato rieletto membro, per il biennio 2025-2027 del Board of Directors di Feica, la Federazione europea degli adesivi e sigillanti svoltasi a San Sebastiàn Donostia (Spagna). Lo comunica in una nota uffiiciale la stessa Icf, società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Feica è la voce dell’industria europea degli adesivi e sigillanti: ad oggi conta 16 associazioni nazionali aderenti in rappresentanza di 17 Paesi, 26 aziende associate dirette e 24 aziende affiliate, per un totale di oltre 450 imprese provenienti da tutta Europa.

Il consiglio di amministrazione dell’associazione riunisce esponenti di vertice di alcune tra le più importanti aziende del settore, tra cui H.B. Fuller, BASF, Henkel, Dow,Bostik, Bolton Adhesives, Sika e Coim.

“Sono onorato di essere stato rieletto anche per il biennio 2025-2027 quale membro del Board of Directors di Feica in rappresentanza di AVISA- Federchimica Italia affiancando altri 11 manager di multinazionali europee -sottolinea Cami subito dopo la rielezione- Avisa è l’associazione italiana, in seno a Federchimica, che rappresenta i produttori di vernici, inchiostri, sigillanti ed adesivi. Feica è l’associazione che rappresenta i produttori di adesivi e sigillanti a livello europeo".

"Ritengo -aggiunge Cami- che la vita 'associativa' consenta di essere parte attiva della nostra Industria Chimica potendointerloquire costantemente con tutti gli attori del settore. L’unione fa la forza”.