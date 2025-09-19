Bufera Deliveroo, se ne va il ceo (e cofondatore) Will Shu

Momenti difficili in casa Deliveroo. Il colosso del food delivery si prepara a vivere un momento complicato a livello aziendale, visto che il ceo e fondatore Will Shu ha detto di essere pronto a dimettersi dall'azienda che ha co-fondato oltre un decennio fa, nel 2013. Shu ha dichiarato che si dimetterà da ceo dopo il completamento dell'acquisizione da parte della rivale statunitense DoorDash, la p...