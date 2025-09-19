Ferrero. "Kinder momenti insieme": molto più di un concorso a premi

Ferrero lancia “Kinder Momenti Insieme”, un’attività di lungo periodo destinata a diventare un appuntamento ricorrente, per celebrare i valori di condivisione, gioco e felicità che caratterizzano il brand. Non si tratta di un semplice concorso ma di un contenitore valoriale che ogni anno si arricchirà di premi esclusivi e nuove occasioni di relazione con i consumatori, sulla scia di format ben rodato come la Lotteria dell’Estathé o al più recente Kinder e Nutella Quelli della Colazione.

A firmare naming, logo, concept grafico e packaging è All Advertising, agenzia creativa associata a Una – Aziende della Comunicazione Unite, fondata dalla marketing manager Glenda Allasia. Il naming “Momenti Insieme” sintetizza la missione del progetto: valorizzare i momenti di gioia condivisi con le persone care.

Il lavoro di All Advertising sul pack di Kinder Cioccolato ha fatto da pietra miliare, con linguaggio e identità visiva che vengono estesi ad altri prodotti partecipanti. L’identità visiva è progettata per essere fresca, riconoscibile e modulare. La palette cromatica alterna l’azzurro Kinder con accenti arancio, giallo e nero. Il linguaggio grafico introduce box testuali “scarabocchiati”, doodle e texture a righe. Il tutto viene raccolto in un brand book, ch fa da guida all’uso di palette, tipografie, texture e illustrazioni.

Kinder Momenti Insieme nasce non è soltanto un esercizio di design, ma un'iniziativa destinata a rinnovarsi nel tempo con premi, contenuti e momenti di coinvolgimento sempre nuovi, con l’obiettivo di diventare un appuntamento atteso dai consumatori.

Ferrero e All Advertising con Kinder Momenti Insieme hanno quindi dato vita a un format che coniuga creatività e risultati, pensato per allacciare relazioni durature con i consumatori, sostenere la brand loyalty e creare sempre occasioni di coinvolgimento.





