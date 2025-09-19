La Commissione Europea accoglie con favore il sostegno dato oggi dagli Stati membri dell'Unione Europea alla sua proposta Renure. Consentendo l'uso di concimi Renure al di sopra del limite per l'applicazione di letame e letame trasformato stabilito dalla direttiva sui nitrati, gli Stati membri e gli agricoltori avranno la possibilità di sostituire i concimi chimici con concimi Renure. Ciò sarà fatto in modo sicuro per garantire la continua protezione delle acque e dell'ambiente. Ridurrà inoltre i costi per gli agricoltori e aumenterà l'autonomia strategica del settore agricolo dell'UE. In piedi per "Azoto recuperato dal manURE", i fertilizzanti Renure sono costituiti da stallatico trasformato.

A seguito della riunione odierna del comitato dei nitrati, la proposta Renure della Commissione sarà condivisa con il Parlamento europeo e il Consiglio per un periodo di controllo di tre mesi. In assenza di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione potrà adottare questo emendamento alla direttiva sui nitrati. Istituito dalla direttiva sui nitrati, il comitato sui nitrati è composto dal rappresentante degli Stati membri. Assiste la Commissione nelle questioni relative all'attuazione della presente direttiva e al suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

L'emendamento si applicherebbe solo agli Stati membri che scelgono di autorizzare Renure. Dovranno recepire la modifica nel diritto nazionale. "L'uso di fertilizzanti Renure può favorire una gestione efficiente dei nutrienti e rendere la nostra agricoltura più resiliente, pur rimanendo sicura per l'ambiente", ha dichiarato Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva. "La nostra proposta offre flessibilità agli Stati membri che desiderano utilizzare fertilizzanti Renure, garantendo nel contempo che i punti critici per l'inquinamento possano essere affrontati. Si tratta di un passo concreto verso l'emancipazione dei nostri agricoltori, proteggendo nel contempo le nostre risorse naturali condivise".