Sicilia, nuovo terremoto all'assessorato regionale all'Agricoltura
Si dimette l'assessore Barbagallo nominato un anno fa in sostituzione di Sammartino
L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico "per motivi personali". Le dimissioni sono efficaci da lunedì 22 settembre, .Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine "per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato", sottolineando "l’ottimo lavoro svolto...
EFA News - European Food Agency
