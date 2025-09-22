Do you want to access to this and other private contents?
Acqua Fiuggi, nuovo stabilimento e rebranding in ottica "lusso"
Inaugurato l'impianto nel frusinate: 40 milioni di investimento per il nuovo Piano strategico
Quaranta milioni di euro. È questa l'entità messa sul piatto da Leonardo Maria Del Vecchio per il rilancio in ottica premium del marchio Acqua di Fiuggi. Un tassello è stato aggiunto ieri a Fiuggi, in provincia di Frosinone, con la cerimonia ufficiale di apertura del nuovo stabilimento per l'imbottigliamento di Acqua Fiuggi, il cui 95% è detenuto da Lmdv Capital, family office di Leonardo Maria Del...
