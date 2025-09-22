Carrefour, dopo l'Italia addio alla Polonia?



La cessione dei 1.000 Carrefour in Italia a NewPrinces di Angelo Mastrolia (leggi notizia EFA News) sembra destinata a non rimanere un caso isolato. Secondo indiscrezioni battute dai media francesi, Carrefour è alla ricerca di acquirenti nel tentativo di vendere i suoi negozi e i suoi beni in Polonia. La catena transalpina di supermercati, che gestisce oltre 14.000 negozi in più di 40 paesi, avrebbe incaricato i consulenti finanziari di JP. Morgan per scovare potenziali acquirenti per i suoi 800 negozi in Polonia.

La filiale polacca dell'azienda, ossia Carrefour Polska, ha dichiarato che l'azienda sta implementando “un piano strategico in risposta alle mutevoli condizioni di mercato”. Sempre secondo la filiale polacca, la società avrebbe “iniziato ad analizzare il suo portafoglio aziendale. Nessuna conferma e nessuna smentita arrivano, però, su quelle che sono state definite “voci di mercato” sulla questione.

Anche in Polonia, come in parte è avvenuto in Italia, alla base della decisione ci sarebbe il fatto che Carrefour in Polonia non ha mai generato profitti sufficientemente significativi da competere con i discount polacchi, dove opera dal 1997. Se, a livello globale, il gruppo ha aumentato le vendite del 9,9%, raggiungendo un fatturato di 94,6 miliardi di euro, in Polonia ha invece registrato un calo del 3%, con un giro d’affari fermo a 2,4 miliardi di euro.

Anche la rete dei punti vendita in Polonia è scesa nel 2024. Lo scorso anno Carrefour Polska gestiva 783 negozi, quasi il 7% in meno rispetto all’anno precedente, scendendo per la prima volta sotto la soglia degli 800. Tutti numeri che stanno inducendo il gruppo francese a cedere il business polacco valutando nuove opportunità di sviluppo in mercati più redditizi.

Secondo indiscrezioni, tra i principali interessati all’acquisto ci sarebbe il gruppo portoghese Jeronimo Martins che avrebbe valutato come l’acquisizione di Carrefour Polska potrebbe aiutarlo a centrare l’ambizioso obiettivo di 50 miliardi di euro di fatturato annuo entro il 2029.

L'operazione polacca, a sua volta, potrebbe non essere l'ultima: in previsione ci sarebbero anche nuove cessioni di punti vendita Carrefour in Romania. In precedenza Carrefour si era già ritirata dalla Cina e aveva ceduto la propria partecipazione in Carrefour Taiwan, segno di una strategia sempre più focalizzata sui mercati considerati centrali per la crescita futura del gruppo.