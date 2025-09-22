A Rimini niente Fiera del turismo per Israele

Italian Exhibition Group ha accolto le richieste del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, i quali hanno chiesto lo stop della presenza israeliana alla TTG Travel Experience, una delle più grandi fiere turistiche al mondo in programma a Rimini dall'8 al 10 ottobre. Il motivo della decisione è "il venir meno delle condizioni per una partecipazione" israeliana.

La scelta è stata contestata dall'Ufficio nazionale israeliano del Turismo che ha preso atto "con dolore di questa decisione, che riteniamo un atto errato e destinato ad acuire la spaccatura nei rapporti tra i popoli".

L’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, su X, parla dell’ "ennesima intromissione da parte dell'ideologia politica che sfrutta ogni occasione per utilizzare a fini di propaganda elettorale l'attacco contro Israele, non curante dei gravi effetti che tali decisioni hanno nelle relazioni culturali, religiose e di business tra l'Italia e il nostro Paese".

Il 18 settembre, una lettera firmata dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e dal presidente dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, chiedeva al presidente di 'Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, "di ripensare alla presenza dello stand di Israele al prossimo Ttg Travel Experience" perché "inopportuna".

"Non crediamo davvero che oggi sia eticamente e moralmente accettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte", ha scritto il primo cittadino. Sugli accordi commerciali relativi alla manifestazione, non si può poi, ha aggiunto Sadegholvaad, "non tenere conto delle giuste parole di condanna delle violenze perpetrate dal governo Netanyahu, pronunciate anche dal governo italiano e della Commissione europea che ha recentemente preannunciato misure sanzionatorie comunitarie",

La decisione di Italian Exhibition Group, la società che gestisce la Fiera di Rimini e che organizza anche il salone dedicato al turismo è "arrivata a seguito delle notizie di stampa di oggi e alla luce delle posizioni del comune di Rimini, città dove si svolge la manifestazione e della regione Emilia Romagna".