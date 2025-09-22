Grana Padano: al via nuova campagna

Grana Padano, il formaggio più consumato al mondo, presenta la sua nuova campagna di comunicazione, segnata da un importante switch strategico: dal concetto di “Fatto Bene” a quello di “Fa Stare Bene”.

Un passaggio che non rappresenta solo un’evoluzione del linguaggio, ma un vero e proprio nuovo posizionamento di marca, volto a proseguire il racconto di Grana Padano come “L’Emozione Italiana”, con l’enfasi sull’essere simbolo di benessere e condivisione in ogni momento di consumo.

La campagna prende vita in un momento storico di grande visibilità: la sponsorship ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un’occasione unica per unire i valori dello sport – passione, impegno, determinazione – a quelli che da sempre caratterizzano la produzione di Grana Padano.

Il film di campagna, ideato e prodotto da Serviceplan, racconta in parallelo le storie di chi vive l’eccellenza, proponendo da un lato i casari, custodi di un sapere secolare e di una dedizione quotidiana, e dall’altro gli atleti olimpici e paralimpici, esempio di forza e amore per lo sport. Un filo conduttore li unisce: l’amore per le cose fatte bene, che fanno stare bene.

Il cuore che abbraccia il nostro prodotto diventa il gesto simbolico che Sofia Goggia e Federica Brignone ripetono, trasmettendo a Grana Padano tutta la loro energia e passione, immagini che raccontano la sua essenza: quella di un formaggio che ogni giorno, “fa star bene", ricco di calcio e proteine, con meno grassi e naturalmente privo di lattosio. Protagoniste della campagna sono due icone dello sport italiano, Goggia e Brignone, campionesse di sci alpino che hanno conquistato il mondo con talento e determinazione, proprio come Grana Padano.

“Sono molto orgogliosa di essere Ambassador di Grana Padano, eccellenza italiana nel mondo!", commenta Federica Brignone, campionessa del Mondo. "Da sempre presente nella mia dieta, in allenamento, in gara e nella vita di tutti i giorni, specialmente adesso durante il duro recupero dall’infortunio verso l’appuntamento olimpico. Quando faccio trasferte lunghe all’estero ne porto sempre un pezzo con me. Ringrazio il Consorzio per la fiducia e per essere al mio fianco”.

Entusiasmo ed emozioni condivise da Sofia Goggia: “Grana Padano Dop rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo grazie all'amore, passione, impegno e determinazione con cui entra quotidianamente nelle nostre case", dice la campionessa olimpica. "Le stesse qualità che servono per puntare al successo nello sport e nella vita, valori che condivido e che sono felice di rappresentare in Italia e nel mondo".

A sottolineare questo nuovo posizionamento, il logo del Consorzio si arricchisce di un segno distintivo: la scritta "Love" integrata alla storica losanga, rafforzando l’identità di love brand, con un taglio creativo adatto anche per i Paesi Esteri, cominciando da quelli previsti in pianificazione: Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Spagna e Belgio.Con questa campagna, Grana Padano riafferma il suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy, capace di emozionare e unire, dentro e fuori dal campo di gara.

“Raccontiamo così il Grana Padano Dop attraverso il più importante dei sentimenti, l’amore speso senza risparmio, ogni giorno, con assoluta dedizione nella propria attività e verso gli altri", commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela. "Con orgoglio lo raccontiamo grazie a due campionesse che il mondo ci invidia, Federica Brignone e Sofia Goggia. Ma anche ricordando le qualità del Grana Padano e il lavoro quotidiano di oltre 50mila addetti coinvolti nella filiera”.

“Il nuovo posizionamento “Fa stare bene” segna un passaggio importante nella strategia di comunicazione di Grana Padano", afferma Mirella Parmeggiani, Italian Marketing & Communication Manager per il Consorzio. "Non ci limitiamo più a valorizzare il saper fare, ma raccontiamo l’effetto positivo che il nostro prodotto genera nelle persone e nella società. La sponsorship di Milano Cortina 2026 diventa l’occasione ideale per esprimere questa visione: la determinazione degli atleti olimpici e paralimpici riflette quella dei nostri casari, uniti dalla stessa ricerca dell’eccellenza. È un messaggio che rafforza il legame tra tradizione, benessere e contemporaneità, consolidando il ruolo di Grana Padano come ambasciatore del Made in Italy nel mondo”.

Internazionale l’equipe che ha realizzato lo spot che illumina tutta la campagna. Regista del video Gaetano Morbioli, che dal 1984 ha realizzato oltre 4500 videoclip per i più grandi artisti italiani e internazionali, tra cui Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Ed Sheeran e Ariana Grande. Direttore della fotografia Thierry Pouget, francese,noto per la sua versatilità e sensibilità visiva e impegnato in una vasta gamma di progetti, dai film d'autore alle produzioni commerciali. Ha firmato numerosi spot pubblicitari per marchi di prestigio come Estée Lauder, L'Oréal, Audi, Versace e Swarovski, e ha collaborato con artisti musicali tra cui Céline Dion, Mylène Farmer e Indochine.